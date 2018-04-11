Şok aktüel 11 Nisan indirim listesi Şok market 11-17 Nisan aktüel indirim kataloğu haberimizde yer almaktadır. Büyük fırsat indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlarımızın merakla beklediği Şok market aktüel indirim listesinde neler var? Her hafta Çarşamba günü indirimlerine başlayan Şok aktüel bu haftada birbirinden farklı ürün listesiyle karşımızda. Şok marketin diğer indirimlerine baktığımızda ise yine çok cazip fırsat ve kampanyalar ile karşı karşıyayız. Yine bebek ve çocuk ürünlerindeki indirimlerde, 300 gram Milupa Aptamil 29,90 TL, Komili Bebek Şampuanı 9,90 TL, Ülker Bebe Büsküvi 2,00 TL, Molfix Aylık Paket Bebek Bezi 59,95 TL, Molfix Bebek Bakım Örtüsü 8,95 TL fiyatı ile vatandaşları bekliyor. Bu kadar da değil, Şok marketin son indirimlerinde ise Papia Dekor Kağıt Havlu 18,75 TL, Papia Parfümlü Tuvalet Kağıdı 32,90 TL, Sensodyne Deep Clean Diş Macunu +Fırça Seti 16,95 TL. Her hafta özel kampanya ve indirimlerini sizlere sunan Şok market 11 Nisan aktüel ürünler kataloğunu sizler için detaylı bir şekilde inceledik. İndirimlerin yer aldığı kataloğun görselleri haberimizin devamındadır. Şok markete indirimli olarak gelen ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın.

ŞOK 11-17 NİSAN HAFTANIN FIRSATLARI AKTÜEL ÜRÜNLER

172 gr pakette satılan Ülker bebe bisküvisi 2,00 liradan satılırken 750 ml Komili bebek şampuanı da 9,90 liradan satışa sunulmaktadır. Şampuanın yanında 60’lı Komili ıslak havlu hediyesi de verilmektedir.

Milupa Aptamil 4 300 gr kutuda indirim yapıldığı görülmektedir. Normal satış fiyatı 35,00 lira olan ürün 11-17 Nisan 2018 tarihlerinde ŞOK marketlerde yaklaşık 6 liralık indirim sonucu 29,90 liradan ŞOK müşterilerine satışa sunulmaktadır.

Bingo markasının 1440 ml soft konsantre yumuşatıcı ürünü ikincisi %50 indirimle satılırken üründen tekli alım yapıldığında 12,50 liraya ikili alım yapıldığında adeti 9,38 liraya satılıyor. Molfix 60×60 cm ölçülerinde 10’lu bebek bakım örtüsü 8,95 liraya satılırken aynı markanın aylık paket bebek bezi çeşitlerinde de indirim yapılarak paketler 59,95 liraya satılmaktadır.

ŞOK 11 Nisan aktüel

Papia 12’li dekor kağıt havlu 18,75 liradan, papia 32’li parfümlü tuvalet kağıdı 32,90 liradan satılmaktadır. 11 Nisan itibari ile Sensodyne deep clean diş macunu+diş fırçası seti 16,95 liradan satılırken ürünle birlikte çanta da hediye edilmektedir.

ŞOK bugün ne pişirsem

ŞOK bugün ne pişirsem aktüel ürün kampanyasında bu hafta karnıyarık malzemeleri satışa sunulurken ürünler 11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında indirimli olarak satılacaktır. Çarliston biberin kilosu 2,99 liraya, patlıcanın kilosu da 2,99 liraya satılıyor.

ŞOK ikincisi %50 indirimli

ŞOK ikincisi %50 indirimli ürünlerden SuperFresh pizza slim 410 gr ürün tekli alımda 13,75 liradan ikili alımda adedi 10,31 liradan satılırken, Carte D’Or classic 925 ml dondurma çeşitleri tekli alımda 13,50 liraya ikili alımlarda adedi 10,13 liraya ŞOK müşterilerine satışa sunuluyor.

Labne peynir, Doğuş çay

Bahçıvan labne peynir 1 alana 1 bedava kampanyası kapsamında satılırken ürün fiyatı 6,95 lira olarak belirtilmiş. Lipton altın harman 1 kg çay 21,90 liradan satışa sunuluyor. Ürün yanında 40’lı demlik poşet çay da hediye edilmektedir.

Bebek ürünleri

Çift yönlü bebek arabası ürünü 175,00 lira peşin ve kredi kartına 6 taksitle satışa sunulurken ürün 2 yıl garantilidir. 52x91x25 cm ölçülerinde olan ürünün taşıma kapasitesi 15 kg dır. 3 kademeli oturma yeri bulunan bebek arabasının tentesi tam kapanabilir özelliktedir. 360 derece dönebilir tekerlekleri olan ürünün rüzgarlığı da bulunuyor. 95×145 cm ölçülerinde silikon ve elyaf dolgulu bebek yorganı da 29,90 liradan satılmaktadır. Ürün broşürü üzerinde %100 pamuk etiketi bulunmaktadır.

Sallanır bebek beşiği yatak hediyeli olarak 2 yıl garanti kapsamında 175,00 liradan satılmaktadır. Kilitlenebilir ve katlanır tekerlekleri olan ürünü boyu 90 cm eni 50 cm derinlik ise 46 cm olarak belirtilmiş. 100×150 cm nevresimi, 35×45 cm yastığı bulunan düz renk çarşafa sahip bebek nevresim takımı da 39,90 liradan satılmaktadır.

Orkide ayçiçek yağı

11-17 Nisan 2018 tarihleri arasında ŞOK marketlerde yapılacak olan 25 TL ve üzeri alışverişlerde Orkide markasının ayçiçek yağı indirimli olarak satılıyor. Normal satış fiyatı 14,90 lira olan 2 litrelik ayçiçek yağı 11,00 liradan satışa sunulmaktadır.

ŞOK anne bebek aktüel ürünler

ŞOK aktüel ürün broşürü içerisinde 39x30x14 cm ölçülerinde fermuarlı 4 adet çok amaçlı bölmesi olan anne bebek çantası 27,90 liradan, NUK ortodontik emzik çeşitleri 6,90 liradan, aynı markanın biberon çeşitleri de 17,90 liradan satılmaktadır. 6-36 ay çocuklar için maksimum 40 kg taşıma kapasitesi olan mama sandalyesi 49,90 liradan farklı renk seçenekleri ile satılıyor. 70×140 cm bebek alezi 7,95 liraya, %100 pamuk 6’lı bebek mendili de 7,95 liraya satılmaktadır. Pilsan markasının 50’li top 9,95 liraya, Disney lisanslı çocuk çorapları da 2,50 liraya satışa sunuluyor.

bebek, banyo ürünleri

Kaydırmaz taban özelliğine sahip farklı renkleri olan klozet adaptörleri 6,95 liradan, ton ton tabureler 7,50 liradan, 50 litre hacme sahip çocuk küveti 17,50 liradan satılmaktadır. Pilsan smart bul tak araba 12,90 liraya, sök tak uçak 7,50 liraya, ilk arabam farklı renk seçenekleri ve açılabilir koltuk fonksiyonu ile 27,50 liraya satışa sunuluyor. 12 litrelik desenli kova 7,50 liradan, farklı modellerde elbiseli et bebek ise 9,95 liradan satılmaktadır.

Şok market kimin?

Şok marketlerinin talibi olan Ülker Grubu olarak da bilinen Yıldız Holding kuruluşu olan Gözde Girişim Şok Marketler Zincirinin yeni sahibi oldu. Ülker Grubu marketin ürünlerini ve çehresini tamamen değiştirdi. Daha muhafazakar bir yapıya büründürülen Şok Marketlerinde Koç Grubunun ürünleri olan Badi, Dinçol, Ada Çiftliği, Sakura, Döktüm, Maldiv, Yuka ve Dikmen markaları yerine Ülker Grubuna yakınlığıyla bilinen ürün markaları Amigo, Evin, Crown, Dinçol, Karmen, Mintax, MİS, Piyale, Deren, Peki, Tempo, Lio, Bizim Vatan ve Hanımdan getirildi ve en geniş anlamda satışa sunuldu.

Şok market şubesi kaç oldu?

Şok Marketlerinin 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 4586 şubesi bulunuyor. Bu şubeler her geçen gün daha da çoğalıyor