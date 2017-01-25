Şok gerçek! Kanlı kargo Reina katliamcısına

Şanlıurfa’Akçakale İlçesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polislerinin ele geçirerek büyük bir başarıya imza attığı canlı bomba malzemelerinin Reina katliamcısı Abdulkadir Maşaripov’a götürülecek kanlı kargo olduğu tespit edildi.

RDX TEL ABYAD’DAN

Suriye uyruklu Abud Mahho, PYD denetiminde bulunan Tel Abyad kentinden geçerek, Türkiye’ye girdi. Mahho, Şanlıurfa polisinin bir eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahho’nun DEAŞ’ın kuryesi olduğu belirlendi. Mahho'nun gösterdiği yerde yapılan aramada yer altına gömülü şekilde uzaktan kumada, fünyeler ve 3 kilo rdx patlayıcı bulundu. Rdx’lerin Tel Abyad’dan Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

BEKLENEN TELEFON GELMEDİ

Mahho, ifadesinde örgütün hücre tipi bir yapılanmasının olduğunu ve kendisine gelen telefonla, malzemeleri ilgili kişiyle buluşturmasının istendiğini anlattı. Mahho “Beni arıyorlar ben malzemeyi sakladığım yerden çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum” dedi.

ÖRGÜT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Yılbaşı gecesi Ortaköy’ü kana bulayan ve 39 kişiyi gözünü kırpmadan katleden Maşaripovcanlı bomba eylemcisiydi. DEAŞ bunun üzerine Mahho’nun kuryeliğini yaptığı canlı bomba kargosunun Maşaripov’a ulaştırılmaması sonucu plan değişikliğine gitti. DEAŞ, Maşaripov’u canlı bomba eylemi yerine silahlı eyleme yönlendirdi. Polisin uyanıklığı sayesinde bu malzemelerin olası saldırılarda kullanılmasının da böylece önüne geçilmiş olundu.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Abdulkadir Maşaripov'un emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, önceki gece 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde örtüldü. Basın mensuplarının görüntü almasına müsaade edilmedi. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü. Maşaripov'un sorgusu devam ediyor. (Akşam)