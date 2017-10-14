Sokak hayvanları için titizlikle çalışılacak

Manisa merkezinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki başıboş sokak hayvanlarının sayısının kontrol altında tutulması, aşılama işlerinin düzenli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde toplantı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarının sağlığı ve hakları konusunda yapılan çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Kefaeddin Öz, Şehzadeler Belediyesi Veterineri İbrahim Mayda, HAKDEM Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda sayısı günden güne fazlalaşan başıboş sokak hayvanlarının fazlalığı ve bu sayının kontrol altında tutulması için mutlaka kısırlaştırmanın yapılması gerektiği vurgulandı.

HER KURUMUN SORUMLULUĞU VAR

Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde günde ortalama 30 köpeğin kısırlaştırma işlerinin yapılabildiğini söyledi. Yasa gereği kısırlaştırma işlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirten Akbaş, kısırlaştırılacak olan hayvanın toplanması ve barınağa getirilmesinin ilçe belediyelerine ait olduğunun altını çizdi. Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Kefaeddin Öz, kısırlaştırmanın öneminin farkında olduklarını ve bu nedenle başıboş hayvanların toplanması için ekip kurduklarını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil de, kısırlaştırılan hayvanların doğal ortamına bırakılmasının kanun gereği olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.