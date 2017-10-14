Sokak hayvanları için titizlikle çalışılacak
Manisa merkezinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki başıboş sokak hayvanlarının sayısının kontrol altında tutulması, aşılama işlerinin düzenli ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde toplantı gerçekleştirildi. Sokak hayvanlarının sağlığı ve hakları konusunda yapılan çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Kefaeddin Öz, Şehzadeler Belediyesi Veterineri İbrahim Mayda, HAKDEM Şube Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda sayısı günden güne fazlalaşan başıboş sokak hayvanlarının fazlalığı ve bu sayının kontrol altında tutulması için mutlaka kısırlaştırmanın yapılması gerektiği vurgulandı.
HER KURUMUN SORUMLULUĞU VAR
Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde günde ortalama 30 köpeğin kısırlaştırma işlerinin yapılabildiğini söyledi. Yasa gereği kısırlaştırma işlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirten Akbaş, kısırlaştırılacak olan hayvanın toplanması ve barınağa getirilmesinin ilçe belediyelerine ait olduğunun altını çizdi. Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Kefaeddin Öz, kısırlaştırmanın öneminin farkında olduklarını ve bu nedenle başıboş hayvanların toplanması için ekip kurduklarını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil de, kısırlaştırılan hayvanların doğal ortamına bırakılmasının kanun gereği olduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Gözde Kuşadası Hastanesi’nden ‘Kanserle mücadele’ semineri
Gözde Kuşadası Hastanesi hekimleri, düzenli sağlık kontrolleri ve erken tanının kanserle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi ve Gözde Kuşadası Hastanesi işbirliğiyle uzman hekimler eşliğinde Kanserle Mücadele Farkındalık semineri gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde bir araya gelen Gözde Kuşadası Hastanesi hekimleri kanserle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi; düzenli sağlık kontrolünün erken tanı ve tedavi için yaşamsal önem taşıdığının altını çizdi. Seminerde meme kanseri hakkında katılımcılara açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsak Daşdemir, bu tür kanserin her 8 kadından birinde görüldüğünü ve Türkiye’nin batı kentlerinde bu oranın arttığını kaydetti. Ağırlıklı olarak 55 yaşından sonra görülen meme kanseri vakalarının beyaz ırkta, alkol, aşırı kilo, doğum kontrol hapları, sigara kullananlar, gece çalışanlar ve meme implantı yaptıranlarda daha sıklıkla görüldüğüne işaret etti. Tanı koyarken meme muayenesi, mamografi ve biyopsi yöntemlerinin uygulandığını kaydeden Dr. Daşdemir, tedavide ise cerrahi müdahale ve ilaç kullanıldığını anlattı.
100 KADINDAN 2’Sİ RAHİM AĞZI KANSERİ
Rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen 2’nci kanser türü olduğu bilgisini veren Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Engin Tolgay da, bu türün her 100 kadından 2’sinde görüldüğünü dile getirdi. Dünyada her yıl 500 bin yeni vakanın ortaya çıktığını vurgulayan Tolgay, hastalığın yaş ortalamasının da giderek düştüğünü ve rahim ağzı kanserine yüzde 90 oranında genital yolla bulaşan HPV virüsünün neden olduğunu söyledi.
ERKEKLERDE PROSTAT KANSERİ
Prostat kanseri hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr Halit Talas ise, prostat kanserinin erkeklerde görülme olasılığı en yüksek kanser türü olduğuna dikkat çekerek, her 5 - 6 erkekten birinin risk altında olduğunu kaydetti. Ailede prostat rahatsızlığı bulunan erkeklerin bu hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Talas “Prostat kanseri idrarda zorlanma ve kan gelmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.”
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