Sokak hayvanlarına soğukta battaniyeli önlem
Denizli'nin şehir merkezinde soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına, esnaf battaniye ile sahip çıkıyor.
Denizli'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülürken, şehir merkezinde soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına, esnaf battaniye ile sahip çıkıyor.
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