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Sokak hayvanlarına soğukta battaniyeli önlem

Denizli'nin şehir merkezinde soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına, esnaf battaniye ile sahip çıkıyor.

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Denizli'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülürken, şehir merkezinde soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına, esnaf battaniye ile sahip çıkıyor.

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