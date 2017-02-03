Sokak ortasında kadın cinayeti kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlikçi Tahsin Taner Açıkgöz (41) ile bir AVM’de kasiyer olarak çalışan eşi Fatma Açıkgöz (35) evliliğinde anlaşmazlıklar çıktı. Genç kadın kendisini darp ettiği ve anlaşmazlık iddiasıyla eşine geçtiğimiz kasım ayında boşanma davası açtı. Ayrıca mahkeme, Açıkgöz’e evden uzaklaştırma cezası da verdi. Bu olaylardan sonra 3 çocuk annesi genç kadın eşinden ayrı yaşamaya başladı. Fatma Açıkgöz’ün dün işe gideceği arkasından takip eden Tahsin Taner Açıkgöz, genç kadını 15 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet şüphelisi, taksi ile kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde bıçak çöp kutusunda bulundu.

Cinayet şüphelisi verdiği ifade de, “Eşimin beni başka bir şahısla aldattığını öğrendim. Olay günü cadde de bekledim. Eşimin geçtiğini görünce arkasından giderek bıçakladım. Pişmanım” dedi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kafasında şapka ile caddede beklediği görülüyor. Eşinin geçtiği sırada bir aracın arkasına saklanan ve yüzünü gizleyen şüpheli ardından arkadan yaklaşıyor. Eşini bir süre takip eden şüpheli daha sonra koşmaya başlıyor. Eşinin yanına hızla yaklaşan şüpheli, ardından bıçaklıyor.

Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.