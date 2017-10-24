'Sokakta Bilgi Okulu'yla dezavantajlı çocuklara ışık oldu

Edirne'de "Sokakta Bilgi Okulu" adlı bir proje hayata geçiren öğretmen,dezavantajlı çocuklarla okul dışında da eğitim ve öğretimi sürdürerek onları kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyor.

Havsa ilçesinde yaşayan coğrafya öğretmeni Süleyman Ekiz, sokakta bir duvara sabitlediği kara tahta ve yol üzerine koyduğu sandalyelerle öğrencileri boş zamanlarında ders çalıştırıyor, kitap okumalarını sağlıyor.

Ders aralarında çocuklara satranç oynamayı da öğreten Ekiz, onların beslenme ve giyim ihtiyaçlarını da çevredeki vatandaşlar ve esnaflardan karşılıyor.

Ekiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce hayata geçirdiği projeyle dezavantajlı çocuklara okuma alışkanlığı kazandırarak kötü alışkanlıklardan korumak istediğini belirtti.

Sokakta Bilgi Okulu projesinin aslında topluma insan kazandırma projesi olduğunu ifade eden Ekiz, "Çocuklarla üç yıldır bu işi yapıyoruz. Yaz tatillerinde özellikle çocuklarn başıboş kalmasın, sağa sola gitmesinler ve doğru insanlar olsunlar diye bu projeyi başlattık. İlk önceleri çok küfür ediyorlardı, sınırlarını zorluyorlardı ama üç yıldır bunu başardık. Şimdi çok iyi işler yapıyorlar. Okul bittikten sonra çocukların anneleri ve babaları işte çalışıyorlar. Başıboş kalmasınlar diye biz de onlara kol kanat geriyoruz. Kışın dışarıda değil tabi ama derslerini yapamayanlara destek veriyoruz. Üç yıldır arkadaşlarla birlikteyiz." diye konuştu.

Başarılı öğrencilere, hediye, internet, sinemaya veya geziye gitme gibi çeşitli ödüller verdiklerini anlatan Ekiz, çocukların yemek ve kıyafet ihtitaçlarını da çevredeki esnaf ve vatandaşlardan karşıladıklarını belirtti.

"En büyük arzum onlara yüzme eğitimi vermek"

Ekiz, Sokakta Bilgi Okulu projesi kapsamında 30 öğrenciyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Çocukların ihtiyaçlarını karşılamada bazen yetersiz kaldıklarını anlatan Ekiz, "En büyük arzum onlara yüzme eğitimi vermekti ama maalesef ücretsiz yüzme eğitim almak mümkün olmadı. Dilerim önümüzdeki yıllarda yüzme eğitimi de alacağız. Basket oynuyoruz. Zaman zaman badminton raketlerimiz var şurada. Çocuklar sıkıldığında oynuyorlar." şeklinde konuştu.