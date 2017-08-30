30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla SOLOTÜRK ekibi gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Basın Halkla İlişkiler Subayı Hava Savunma Üsteğmen Emrah Bayrı, gösteri öncesi uçuş hakkında bilgi verdi.

Gösteriyi gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar, uçuş öncesi hazırlıklarını anlattı. Konya 132. Filo Komutanlığı'ndan F-16 ile havalanan Günar, alanı dolduran izleyicilere uçarken, kokpitten hitap etti.

Günar, "Yine bir 26 Ağustos günü tarihin en karanlık zamanlarından geçerek 30 Ağustos'ta bu toprakların sonsuza kadar bir Türk yurdu olacağını tescilledik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları kanlarıyla yoğuran şehitlerimiz için yaklaşıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından 6 dakikada Ankara Gölbaşı'na gelen Günar, Atatürk Sahil Park'ını dolduran izleyicilere gösteri yaptı. Gösteriyi heyecanla izleyen vatandaşlar, uçuşu telefon kameraları ile kaydetti.

Etkinlik yaklaşık 20 dakikalık gösterinin ardından, sonra erdi.