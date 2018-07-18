SOLOTÜRK, RIAT 2018 Airshow'da 'En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu' ödülüne layık görüldü

<p> Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, İngiltere'de 13-15 Temmuz tarihlerinde yapılan RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.</p>
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