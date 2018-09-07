Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

SOLOTÜRK'ten Aydın'da gösteri uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gösteri uçuşunu izlemek için yüzlerce vatandaş Efeler ilçesindeki Aydın Termal Alanı'na (AYTER) geldi.
 
Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, gösteri öncesinde alana gelen vatandaşlara, SOLOTÜRK ekibi ve gösteri hakkında bilgi verdi.
 
İzmir'in Çiğli ilçesinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağının gösteri alanına ulaşmasıyla, Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan uçağın kokpitinden sağlanan telsiz bağlantısıyla gösteriye gelenleri selamladı.
 
Programa katılanlar, uçakların gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.
 
Gösterinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, SOLOTÜRK ekibi adına Pilot Yüzbaşı Erhan Günar'a plaket ve çiçek takdim etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN´IN VEFATI

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı sürüyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA