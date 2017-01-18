SOLOTÜRK’ten Konya semalarında klipli mesaj
Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi SOLOTÜRK, hazırladığı klip ile anlamlı bir mesaj verdi.
- İHA
Konya 3’üncü Ana Jet Üssü 132’nci Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Konya semalarında uçuşunu kokpitte kayda alarak klip hazırladı. Kısa klipte Pilot Yüzbaşı Erhan Güner’in telsiz anonsuna yer verilerek, “Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu diyen Mevlana'nın yurdundan asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir” dediği duyuluyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.