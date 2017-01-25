SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

AA muhabirinin SOLOTÜRK ekibinden edindiği bilgiye göre, 2011 yılından beri Türk bayrağını dünya semalarında gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi, F-16'yla gösteri yapan ABD, Hollanda, Belçika, Polonya ve Yunanistan'ın gösteri paketlerinde yer almayan "yavaş uçuş" hareketini, kurulduğu 2011 yılından beri gösterilerde sunuyor.

İniş kalkış sürati azami 300 kilometre/saat olan 13 tonluk F-16 uçağı, SOLOTÜRK pilotları tarafından bugüne kadar 210 kilometre/saat ile seyirci önünden selamlama geçişi olan "yavaş uçuş" ile geçmişti.

2017 yılı hazırlıkları kapsamında ise aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 kilometre/saat) ile yapmayı başararak, hem SOLOTÜRK tarihinde hem de F-16 ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attı.

Geçen yıl SOLOTÜRK'ün katıldığı dünyanın en prestijli hava gösterisi olarak kabul edilen İngiltere Fairford'da icra edilen Air Tattoo Hava Gösterisi'nde aynı hareketi 220 kilometre/saatle yapan SOLOTÜRK pilotları, İngiliz basınında geniş çapta övgüyle yer almıştı.

Bu yeni rekoruyla hem Avrupa'da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde Türkiye'yi gururla temsil edecek SOLOTÜRK pilotları, Çanakkale'de de şehitler için "Selamlama Uçuşu" icra edecek.