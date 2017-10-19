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Somali'de yaralanan 54 kişi Sudan'a getirildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırılarında yaralanan 54 kişinin refakatçileri ile tedavi amacıyla Sudan'ın başkenti Hartum'a getirildiği, yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Hartum Sağlık Bakanı Memun Hamide, Eş-Şuruk televizyonundan yayınlanan açıklamasında, saldırıda yaralanan 54 kişinin tedavi amacıyla Hartum'a getirildiğini ancak patlama nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan bir yaralının yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

Hamide, 53 yaralının resmi ve özel hastanelere nakledildiğini, durumu ağır olanların acilen ameliyata alındığını kaydetti.

Sudan'a önceki gün de söz konusu terör saldırılarında yaralanan 28 kişi getirilmişti.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

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