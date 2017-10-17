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Somali’deki terör saldırısında yaralanan 34 kişi Türkiye’ye getirildi

Somali Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısında yaralanan 34 kişi TSK’ya ait uçakla Türkiye’ye getirildi.

  • İHA
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Mogadişu’da yaşanan terör saldırısı sonrasında insanlara sağlık desteği vermek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi bir nakliye uçağı, 16 Ekim 2017 tarihinde bölgeye intikal etti. Sağlık Bakanlığı personeli ile birlikte Somali’den 34 yaralı tedavilerine devam edilebilmesi amacıyla Türkiye’ye getirildi.
 

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