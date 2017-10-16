Somali'den yaralılar getirildi. Başbakan Yardımcısı Akdağ açıklama yaptı Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaralananları getirmek için Sağlık Bakanı Demircan'ın da içinde bulunduğu ekiple birlikte 35 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.