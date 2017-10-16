Somali'den yaralılar getirildi. Başbakan Yardımcısı Akdağ açıklama yaptı
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaralananları getirmek için Sağlık Bakanı Demircan'ın da içinde bulunduğu ekiple birlikte 35 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaralananları getirmek için Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da içinde bulunduğu ekiple birlikte 35 yaralıyı taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklama yaptı:
35 yaralının yanında 34 refakatçi de bulunuyor.
#CANLI Recep Akdağ: Dünyanın neresi olursa olsun yardıma hazırız pic.twitter.com/xxDr0gERVe— 24 TV (@yirmidorttv) October 16, 2017
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