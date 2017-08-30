Somalili öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram mesajı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerine Somali'nin Mogadişu kentinde açılan meslek yüksek okulunda devam eden öğrenciler, Kurban Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini hazırladıkları 2 dakikalık video aracılığıyla paylaştı.

Öğrenciler hazırladıkları videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Türk milletinin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.