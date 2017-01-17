Sömestr tatili yurt dışı 169 Euro yurt içi 211 TL ’den başlıyor

İlk, orta ve liselerde okuyan 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen 20 Ocak-5 Şubat arasında yarı yıl tatili yapacak. 2016’yı zorlu geçiren turizm sektörü yılbaşı dopinginin ardından şimdi de sömestrde gülmek istiyor. Tatilde yurt dışı turlarına talebin yoğun olduğunu söyleyen Prontotour Genel Müdür Yardımcısı Derya Kesman “Balkanlar her zaman olduğu gibi revaçta. Yarı yıl denilince çocuklu aileler için ilk akla gelen turumuz Disneyland oluyor” dedi. Fiyatların 169 Euro’dan başlandığını anlatan Kesman, yurt dışı turları için rezervasyonun son güne bırakılmaması uyarısında bulundu. Yurt dışı turlarında Belgrad 169 Euro’dan başlarken Berlin 300 Euro, Barselona-Valencia 500 Euro, Paris-Disneyland 550 Euro, Dubai 650 Euro, Miami-Bahamalar 1.900 dolar Küba ise 2.700 dolar.

KAYAK İÇİN ACELE EDİN

Yarı yıl tatilini kayak merkezlerinde geçirmek isteyenler içinse pek çok alternatif bulunuyor. Yetkililer kayak tatili yapmak isteyenlerin yer bulabilmeleri için rezervasyonlarını bir an önce yaptırmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Tatilsepeti.com’un verilerine göre kişi başı kar tatili fiyatları Palandöken’de 211 TL’den başlarken, Erciyes’te 351, Kartepe’de 374, Uludağ’da 427, Davras’ta 441 TL ve Kartalkaya’da 585 TL. Aile olarak yapılacak tatillere ayrı fiyat ve programlar uygulanıyor. İki yetişkin ve iki çocuklu bir ailenin beş yıldızlı dağ otellerindeki 1 haftalık kayak tatili bedelleri 9 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor. Antalya Saklıkent’teki kayak merkezine günübirlik tur 39 TL ile en ekonomik kayak turu olurken, Kapadokya’ya bir saat uzaklığı nedeniyle kültür turu yapanlar tarafında da tercih edilen Erciyes Kayak Merkezi’nde ise snowboard ve snowkite sporları ise günde 45 TL’ye yapılabiliyor.