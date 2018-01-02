Son 15 yılın kurmaylık sınavlarına soruşturma

Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanan ve "itirafçı" olan eski Deniz Kurmay Yüzbaşı Ali Emre Eral'ın "kurmaylık" sınavları ile ilgili itirafları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda geniş çaplı bir soruşturmanın başlatılmasını sağladı. Sanığın avukatı Mustafa Derin, itiraflara ilişkin dilekçeyi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sunarak resmi suç duyurusunda bulundu. FETÖ'cü sanığın itiraflarında, Kurmaylığa geçişin önemli aşamalarından olan "Uygulama" ve "Dil Dinleme" sorularının Deniz Kuvvetleri'ndeki "kripto" FETÖ'cü subaylara CD içinde sızdırıldığı belirtildi.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçede, Eral'ın Yunanistan'a Sikorsky helikopterle kaçıp iltica talebinde bulunan cuntacı eski pilot kurmay yüzbaşı Abdullah Yetik'le örgüt evlerine gidip geldiği kaydedildi. Eral'in Deniz Askeri Lisesi sınav sorularını örgüt mensubu Matematik Öğretmeni Mehmet Ş.'den aldığı ve bu soruları ezberleyerek sınavı kazandığı belirtildi. Sanığın teğmen olarak ilk görev yaptığı Barbaros adlı savaş gemisindeki örgüt "Abi"sinin Murat K. olduğu, bu kişinin aynı zamanda Kocaeli'nde SAT komandolarının ve denizaltıcıların da örgüt abisi olduğu ifade edildi. Eral'ın itiraflarında görevli olduğu Barbaros gemisindeki bir kumpasa da yer verildi. Ceyhun A. adlı subayın Gemi Komutanı Betülhan Kahraman yarbayın zaaflarından yararlandığı ve diz üstü bilgisayarına gizlice program yüklediği anlatıldı. Devamında örgüt abisiyle organize bir şekilde istihbaratçı polislerin gemiye baskın yaptığı ve Yarbay Betülhan'ın önce tutuklandığı ardından meslekten ihraç edildiği belirtildi.