Son 23 ayda terör örgütü PKK'nın 170 sözde sorumlusu öldürüldü

Güvenlik güçlerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 1 Eylül 2016-19 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 170 sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile sınır ötesinde yoğun şekilde operasyon yürütüyor.

Teröristleri amansız takibe alan güvenlik güçleri, havadan savaş uçakları, helikopterler, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, karadan da top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlarla örgüte yönelik başarılı operasyonlar düzenliyor.

Terör örgütü, kanlı eylemlerini sürdürmek ve tükenmişliklerini yansıtmamak adına genç ve tecrübesiz mensuplarını ölüme terk ederken, durumun farkına vararak örgüt elebaşlarına karşı çıkan birçok terörist ise bu süreçte infaz edildi.

Örgütün sözde grup sorumlularının telsiz konuşmalarında da operasyonlarda çok zayiat verdikleri ve yeni katılımların olmadığını söyledikleri belirlendi.

Yaklaşık 170 sözde sorumlu öldürüldü

Katılımın azalması ve üst üste çok sayıda kayıp verilmesiyle örgüt içinde panik yaşandı. Eylemlerini gerçekleştirecek eleman bulamayan terör örgütü, uzun yıllar silahlı çatışmaya girmeyen sözde sorumlularını sahaya sürdü.

Şehir ve kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de yurt dışında PKK'lı teröristleri amansız takibe aldı.

Haftalarca arazide kalarak operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, 1 Eylül 2016-19 Temmuz 2018'de terör örgütü PKK'ya son yılların en ağır darbesini indirerek, örgütün sözde bölge, cephe, alan ve grup sorumlularından oluşan, aralarında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde yer alanların da bulunduğu yaklaşık 170 sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi.

Sözde sorumluların yerine gelenler de öldürüldü

Güvenlik güçleri, 23 aylık süreçte, öldürülen sözde sorumluların yerine getirilen teröristlerin de birçoğunu yakaladı.

Şırnak Bestler-Dereler'de Kasım 2017'deki operasyonda, "Aranan Teröristler Listesi"nde adına 4 milyon lira ödül konulan kırmızı kategorideki sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 teröristi etkisiz hale getirdi. Eroğlu'nun söz konusu dönemde kırmızı kategoride yer alıp yurt içinde bulunan tek terörist olduğunu belirlendi.

Tunceli'nin Kutudere bölgesinde Mart 2017'deki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride yer alan, 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili olduğu saptandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla Mart 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise "yeşil kategori"de yer alan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu tespit edildi.

Sözde çatı örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde geçen yıl ağustosta 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.

Batı medyasınca terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden YPJ'li olarak lanse edilen "Zozan Cudi" kod adlı Zozan Temir'in, 15 Kasım 2017'de Şırnak'taki hava harekatında ölü ele geçirilen teröristlerden olduğu saptandı. DEAŞ'a karşı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kadın terörist Temir, Kobani olayları sırasında Avrupa ve ABD medyasınca "20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu 'Zozan Cudi' DEAŞ'ı bitirmeye yeminli YPJ'li" olarak lanse edilmişti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık 2017'de etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, yeşil kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" ve "Ferhat Yılmaz" kod adlı Murat Dağ olduğu öğrenildi.

Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

Hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüten güvenlik güçleri, birçok terör eyleminde yer alan ve çok sayıda ocağa ateş düşüren teröristleri de etkisiz hale getirerek, şehitlerin kanını yerde bırakmadı.

Güvenlik güçleri, bu yıl ise 1 Şubat'ta Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otomobille kaçmaya çalışırken beraberinde sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da olduğu 3 terörist ile mavi kategoride yer alan PKK'nın sözde "Amed" eyalet sorumlusu "Eylül" kod adlı Murat Üçer'i etkisiz hale getirerek örgüte bir darbe daha vurdu.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart'ta etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, örgütün bombacısı olduğu belirlendi. Bu teröristin, Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

Kırmızı kategorideki teröristlere ağır darbe

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında, "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategorideki "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan (40) ile gri kategoride bulunan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in yer aldığı belirtildi.

PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen Sayılgan'ın, örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 8 yıl önce İskenderun'da 7 askerin şehit düşürülmesi ve Osmaniye'deki saldırıda 47 gün önce evlenen Teğmen Cumhur Akdağ'ın, lojmanın balkonundaki eşi Pınar Akdağ'ın (23) şehit edilmesinin de aralarında yer aldığı 16 terör olayına karıştığı belirlendi.

Irak'ın kuzeyine 21 Mart'ta düzenlenen hava harekatında, Bakanlık listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, kırmızı kategoride aranan Sefer Açar olduğu belirlendi. Terörist Açar'ın 1998'de jandarma helikopterinin PKK tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği saldırının faili olduğu tespit edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 6 Nisan'da düzenlenen hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 6 teröristten birinin, kırmızı kategoride yer alan sözde Amanos saha genel sorumlusu "Wedat-Amed" kod adlı Seyithan Sinet olduğu tespit edildi. Böylece örgütün eski ve yeni sözde Amanos saha sorumluları etkisiz hale getirilmiş oldu.

Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

Kars'ın Kağızman ilçesi Madur bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Artvin'de 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırarak jandarma er Fatih Çaybaşı'nı şehit eden teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda, PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe vuruldu. Son 1,5 ayda "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı ve gri kategoride bulunan örgüt mensuplarının da aralarında yer aldığı 4 PKK'lı öldürüldü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu saptandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Ağustos 2017'de çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden, kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün yurt içindeki en aktif sorumluları etkisizleştirildi

Ağrı Dağı bölgesinde 7 Nisan'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 16 teröristten birinin, 23 ayrı terör eyleminden aranan, terör örgütü PKK'nın sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek olduğu belirlendi.

Kırmızı kategoride yer alan bu teröristin yanı sıra aynı operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin, PYD'nin sözde Kobani genel sorumlusuyken PKK/KCK üst yönetimince sözde Erzurum eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirilen Suriyeli Sultan Mahmut, bir diğerinin de örgütün sözde Serhat eyaleti kadın yapılanması genel sorumlusu Seyran Çomak olduğu anlaşıldı.

Şek, Mahmut ve Çomak'ın, örgütün yurt içindeki en aktif sorumlularından olduğu tespit edildi.

PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü, İskandinavya sorumlusu yakalandı

Bakanlığın "Aranan Teröristler Listesi"nde yeşil kategoride bulunan "Serdar" kod adlı Serkan Tan'ın 8 Temmuz’da etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu teröristin sözde "Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu" olduğu, daha sonra örgütün üst yönetimi tarafından sözde "Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu" olarak tayin edildiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. ise Türkiye'ye iade edilmek üzere 14 Temmuz’da Danimarka'da yakalandı.

Irak'ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi.