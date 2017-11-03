Son dakika Atalay Demirci tekrardan gözaltına alındı.Atalay Demirci kimdir kaç yaşında

Atalay Demirci gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, örgütün Gürcistan ve entellektüel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

İlk olarak Yetenek Sizsiniz programı ile ünlenen Atalay Demirci Ankara'da dünyaya gelmiştir. 8 Temmuz 1976 senesinde doğan Demirci komedi, stand up yanı sıra radyo sunucusu, yazar, şair ve oyunculukta yapmaktadır. Sahneye ilk kez 1999 yılında çıkmış, ardından 2008 yılında Ankara Sanat Evi'nde sahneye çıkmaya başlamıştır. 34 farklı ülkede 3 binden fazla gösteri yapmıştır. En büyük çıkışını Yetenek Sizsiniz programı ile yakalamış olsa da 2008 yılında Ses Tv'de yayınlanan "Akıl Küpleri" adlı televizyon programını sunarak da tanınmaktadır. 2011 yılında "Tetikçi Bedo" karakteri ile "Hop Dedik: Deli Dumrul" filminde yer almıştır. 2013 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasında yaptığı gösteri ile birinci olmuştur. 2013 yılında "Kel Alaka" adlı gösterisi ile sahneye çıkmaya başlamıştır. Bu gösteri 2014 yılında Tv8'de yayınlanmaya başlanmıştır. Daha sonra aynı kanalda 2014 yılında Tv8'de yayınlanan "100 Kişiye Sorduk" programını sunmuştur. 2015 yılında "Güvercin Uçuverdi" adlı filmde, "Yüksel Güvercin" adlı karakteri ile yer almıştır.

ATALAY DEMİRCİ'NİN MAL VARLIĞI

İfadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Demirci, ortalama 2 milyon lira değerinde bahçeli bir ev ve lüks bir otomobili ile Ankara Gölbaşı'nda 2 dönüm arsası bulunduğunu söyledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda, örgütün "Gürcistan ve entelektüel yapılanmasına" yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.