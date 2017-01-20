Son dakika haberleri İstanbul Emniyeti'ne saldırı girişimi

Son dakika İstanbul Emniyeti’ne saldırı girişimi haberi gündemin sıcak haberleri arasında yer alıyor. Son dakika haberleri arasında Vatan Caddesi İstanbul Emniyeti’ne saldırı girişimi haberi yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına saldırı girişimi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş açıldığı, saldırıda binanın dış bahçe duvarının isabet aldığı, ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Saldırı girişiminde binaya herhangi bir isabet yok. Teröristleri yakalayabilmek için operasyon başladı.

VALİ VASİP ŞAHİN TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Şahin, Twitter’da şu açıklamalarda bulundu:

1-İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır.

2-Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.