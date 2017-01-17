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Son dakika haberleri Reina saldırganı nerede nasıl yakalandı?

Son dakika haberleri Reina saldırganı yakalandı. Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldırıda bulunan ve 39 kişiyi öldüren terörist yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Reina saldırganı nerede nasıl yakalandı?

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Reina saldırganı düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı. Son dakika gelişmesine göre Reina saldırganı Esenyurt’ta Kırgız arkadaşının evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ortaköy’de bulunan Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden Reina saldırganı teröristin yakalandığı öğrenildi. Reina saldırganının oğluyla beraber yakalandığı belirtiliyor. Operasyon MİT ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla yürütüldü. Reina katliamcısı Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor. Peki, Reina saldırganı kimdir? Haberle ilgili detaylar geldikçe haberimizden okuyabilirsiniz.

İŞTE SALDIRGANIN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Konuya ilişkin açıklama yapan terör uzmanı Yesugay Aksakal yaptığı açıklamada 'Bu tip soruşturmalar devam ederken manipülasyonlara dikkat etsinler. Bu olay büyük motivasyon kazandırdı. Sorgular devam ediyor. Arkadaşlarımız bu yaptıkları operasyon bayağı ciddi ve hassas yapılan bir operasyon. Şahıslar sağ olarak ele geçirildi. Şimdi bakacağız muhakkak ki her şey ortaya çıkacaktır. Bu şahıs biyolojik bir savaş makinası. Ele geçirilmesi çok iyi oldu. Lütfen bunu sosyal medyada farklı haberlerle değişik şeylerle manipüle etmeyelim. Bunun altında daha büyük çalışmalar da vardır. Bunun neticesinde sonuca varılacaktır. Devletimiz büyüktür, bu operasyonlarla da yapılmış eylemlerin hepsinin faili çıkacaktır ve yine elde edilen bilgilerle bir çok olay da engellenecektir' dedi.

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