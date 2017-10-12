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İHA: TSK’ya ait zırhlılar İdlib’e girmeye başladı

TSK, bir süredir keşif yaptığı Suriye'nin İdlib bölgesine askeri ve zırhlı araçlarla girdi.

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Türk özel kuvvetleri İdlib'e bu akşam itibariyle giriş yaptı. Sınırı geçen özel kuvvetler sayısının 80 civarında olduğu belirtiliyor.

 

Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib'e girdiğini söyledi. 

Çiçek, İdlib'e giren özel kuvvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti.

Askerlerle birlikte 12 zırhlı araç da İdlib'e giriş yaptı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, İdlib'e giriş saatinin 22:15 olduğunu belirtti.

 

Sınırda İdlib intikali hareketliliği

Türkiye'nin İdlib operasyonu kapsamında sınırın çıkış noktasında askeri hareketlilik görüldü.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi’nde bulunan sınır karakoluna bir hafta boyunca çok sayıda askeri zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi. Gece saatlerinde Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan İdlib istikametine çok sayıda askeri araç hareketliliği görüldü.

İntikale ilişkin resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. 

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