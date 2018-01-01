Son dakika İran haberleri İran protestolarında son durum

İran haberleri son dakika İran protestolarında neler yaşanıyor? İran’da protesto gösterileri yeni yılda da sürerken gösterilerde kan akmaya devam ediyor. ? İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 polis hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İran’da devam eden protestolar nedeniyle gözler ülkeye çevrildi. Rusya, İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." açıklamasında bulundu. İşte, İran’da son durum.

İRAN’DA SON DURUM NEDİR?

İran'ın çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 5. gününde de sürüyor. İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde göstericiler, güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İran'daki gösterilerde bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA’DAN İRAN AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.

Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.

Meşhed kentinde perşembe günü hiç bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Gabriel yaptığı yazılı açıklamada, İran'da yaşanan protestolarda göstericilerin öldürülmesi ve çok sayıda tutuklama nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Şiddet içeren eylemlerden kaçınılmasını isteyen Gabriel, "İran hükümetine, göstericilerin haklarına saygı gösterme, toplanmalarına müsaade etme, özgürce ve barışçıl bir şekilde seslerini duyurmalarına izin verme" çağrısında bulundu.

BAHREYN'DEN İRAN'A SEYAHAT UYARISI

Bahreyn'in, vatandaşlarından "güvenlik koşulları" gerekçesiyle İran'dan ayrılmalarını istediği bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı BENA'da yayımlanan açıklamada, "Bahreyn, istikrarsız güvenlik koşulları ve ülkedeki bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarını dikkate alarak bütün vatandaşlarını hiçbir şekilde İran'a seyahat etmemeye çağırıyor." denildi.

Açıklamada, İran'da bulunan Bahreyn vatandaşlarının son derece dikkatli olmaları ve en kısa sürede ülkeden ayrılmaları istendi.