Son dakika Sütlüce’de patlama sesi duyuldu

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Sütlüce’de patlama sesi duyuldu. Günün son dakika haberleri arasında yer alan Sütlüce’de patlama sesi bir anda Twitter'da gündem oldu. İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyulduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıda bulunuldu. Olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı belirtildi.

Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti. Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.