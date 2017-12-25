Tuzla'da yayılan koku sebebi son dakika Tuzla koku nedeni Vali Şahin'den açıklama

Tuzla koku sebebi nedir? Son dakika Tuzla’da yayılan koku haberleri bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Tuzla’da yayılan kokunun sebebi ne? Tuzla geneline hakim olan ağır koku kimyasal sızıntı iddialarına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kokuyla ilgili şikayetlerini dile getirirken kokunun kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, son dakika Tuzla koku gelişmesine dair detaylar. İstanbul Tuzla'da akşam saatlerinde ilçe geneline yayılan koku paniğe neden oldu. Kokunun kaynağıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken vatandaşlar polisi telefon yağmuruna tuttu.

Tuzla geneline hakim olan ağır koku kimyasal sızıntı iddialarına neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, kokuyla ilgili şikayetlerini dile getirirken kokunun kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa'nın Twitter hesabından, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir."açıklaması yapıldı.

Ekiplerin sözkonusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

İGDAŞ AÇIKLAMASI

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesinde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Sosyal medyada birçok kişi bu koku nedeniyle nefes alamadığını belirtirken, Tuzla’dan ayrıldıklarını sözlerine ekliyorlar.

VALİ VASİP ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu. Şahin; "İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır." dedi.

İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır. — Vasip Şahin (@vasipsahin) 25 Aralık 2017

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI’NDAN SON AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan da açıklama geldi. Twitter'dan açıklama yapan Yazıcı, "İlgileniyoruz, sanayi bölgesi ekiplerimiz, İBB ve çevre koruma ile AFAD tarafından araştırılıyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin Twitter hesabından da "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." mesajı paylaşıldı.