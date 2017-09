Son depremler Bodrum Muğla deprem şiddeti kaç? Kandilli son depremler listesi vatandaşların merak konusu. Muğla’da meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem Bodrum’da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı bilgilere göre, Muğla’da 4,6 şiddetindeki deprem 9 km derinlikle meydana geldi. Depremin saat 19.57’de meydana geldiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE DEPREM



Filipinler’in Bukidnon ve Lanao del Sur bölgelerinde bu sabah meydana gelen 5.4’lük depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.



Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) bu sabah yaptığı açıklamada, depremin yerel saat ile sabah 04.47'de meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, şimdilik can ve mal kaybının yaşanmadığı ancak sarsıntının bazı bölgelerde hasara neden olabileceği kaydedildi. Daha çok Mindanao Adası'nda hissedilen deprem, Cagayan de Oro ve Kidapawan şehirlerinde de hissedildi.



Öte yandan, Malezya’nın güneydoğusundaki Borneo Adası'nın Sabah Eyaleti'nde de 3.8’lik hafif bir sarsıntı yaşandı. Malezya Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu sabah yaptığı açıklamada, depremin Sabah Eyaleti'nde bulunan Tongod şehrine 35 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle sabah 08.25'de meydana gelen depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.







KUZEY KORE'DE 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!



Kuzey Kore, 3.4 büyüklüğünde sallandı. Çin'den yapılan açıklamada depremin yeni bir hidrojen bombası denemesinden kaynaklanabileceği iddia edildi. Çin'in deprem merkezi CENC Kuzey Kore'de 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Uzmanlar depremin Kuzey Kore'nin yeniden nükleer deneme yapmasından kaynaklanmış olabileceğinden endişe ediyor.



Güney Koreli yetkililer ise, ilk verilere göre, sarsıntının depremden kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.



Kuzey Kore, Eylül ayının ilk günlerinde bir hidrojen bombası test etmiş, bu nükleer deneme 5.4 şiddetinde bir sarsıntıya yol açmıştı. Çinli deprembilimciler sarsıntının kaynağının daha önce hidrojen bombası denemesi yapılan yerle aynı yer olduğunu belirttiler.