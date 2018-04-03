Son depremler Bolivya’da son dakika deprem kaç şiddetinde oldu?

Son depremler korkuttu! Son dakika depremler en son Güney Amerika ülkesi Bolivya’da yaşandı. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan depremler merak ediliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin dün yerel saatle 10.40’ta (TSİ 16.40) Tarija kentinin 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu. USGS depremin derinliğini de 557 kilometre olarak açıkladı. Başkent La Paz’daki San Calixto Gözlemevi son depremin Bolivya’da yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğunu ancak yerin çok derininde yaşandığı için zarar vermediğini duyurdu. Deprem başkentte ve diğer şehirlerde de hafif şekilde hissedildi. Deprem Tarija’ya 3.000 kilometre uzaklıktaki Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde de hissedilirken, insanlar sarsıntı nedeniyle binaları tahliye etti.

Bolivya’da 6.8’lik deprem

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremden can ya da mal kaybı haberi gelmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin yerel saatle 10.40'ta (TSİ 16.40) Tarija kentinin 127 kilometre güneydoğusunda meydana geldiğini duyurdu.

USGS depremin derinliğini de 557 kilometre olarak açıkladı.

'EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ'

Başkent La Paz'daki San Calixto Gözlemevi son depremin Bolivya'da yaşanan en şiddetli depremlerden biri olduğunu ancak yerin çok derininde yaşandığı için zarar vermediğini duyurdu. Gözlemevi depremin büyüklüğünü de 6.6 olarak duyurdu.

Deprem başkentte ve diğer şehirlerde de hafif şekilde hissedildi.

Ancak Tarija'ya 3.000 kilometre uzaklıktaki Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bile insanlar deprem nedeniyle binaları tahliye etti.

Deprem Nedir?

Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda meydana gelen sarsıntı olayıdır. Bu sarsıntının boyutu yer altındaki sismik hareketlerin büyüklüğüne göre, yer yüzünde kırılma olarak kendini gösterir.

Farklı şiddetlerde meydana gelen depremler bazen çok hafif sallantı şeklinde bazen de büyük tsunamilere sebep olacak kadar şiddetli olmaktadır. Eğer yeryüzüne yakın bir yerde çok büyük şiddette bir deprem meydana geldiyse bu tsunami, volkanik hareketler ve toprak kaymaları gibi birçok doğa olayını da tetikleyebilmektedir. Dünyanın en etkin deprem kuşakları arasında yer alan ülkemizde de irili ufaklı birçok deprem meydana gelmektedir. Geçmişte yaşanılan büyük depremlerde ciddi sayıda can ve mal kaybı olmuş, birçok yer yaşanılamayacak hale gelmiştir.

EN SON DEPREMLER NERELERDE YAŞANDI?

ERZİNCAN'DA DEPREM

Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli İlçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü olarak açıkladı. Deprem saat 09.35’de 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde oldu.Depremde herhangi bir yıkım meydana gelmedi.

ELAZIĞ'DA DEPREM

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan deprem saat: 00.05 sıralarında 3.8 şiddetinde meydana geldi.Kent genelinde hissedilen depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak ölçtü.

AMASYA'DA DEPREM

Amasya’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 06.17’de Amasya’da meydana gelen depremin merkez üssünün Merzifon Esentepe köyü olduğunu açıkladı.İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 1.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.