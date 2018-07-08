701 sayılı KHK'da yer alan TSK ve Emniyet'teki ihraç kararları Resmi Gazete'de

Bugünkü sayıda yayımlanan KHK'ya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünden 8 bin 998 personel, Kara Kuvvetlerinden 3 bin 77, Deniz Kuvvetlerinden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bin 949, subay ve astsubay ihraç edildi. Adalet Bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlardan aralarında hakim adayı ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu bin 52 kişi, 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam, Jandarma Genel Komutanlığından 649 subay, astsubay ile uzman çavuş ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığından 658, Dışişleri Bakanlığından 50, İçişleri Bakanlığından 31, Milli Savunma Bakanlığından 12 personel ihraç edildi. Yüksek Öğretim Kurumlarından 199'u akademik 52'si idari personel meslekten uzaklaştırıldı. Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan toplam 18 bin 632 personel meslekten ihraç edildi.