Sopalı saldırıda kırılan Atatürk büstü yenilendi
Mersin’in Anamur ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edildi.
24 Ağustos'ta akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 48 yaşındaki Y.S., hastane bahçesindeki Atatürk büstüne sopa ile saldırarak kırdı. İhbar üzerine gözaltına alınan Y.S., mahkemece akıl sağlının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
YENİSİ MONTE EDİLDİ
Büyük tepki çeken saldırıda hasar gören Atatürk büstünün yerine ise yenisi monte edildi.
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