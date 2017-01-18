Sorumsuzluk yuva yıkıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin “Aile Yapısı Araştırması” hem çiftlerin evlenme süreçleri hem de boşanma nedenlerine ilişkin sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, evli bireyle arasında en fazla sorun yaşanan konu yüzde 5.9 ile evle ilgili sorumluluklar oldu. Sorun yaşanan diğer konular sırasıyla yüzde 5.4 ile ailece birlikte vakit geçirmeme ve yüzde 5.3 ile sigara alışkanlığı olarak sıralandı.

Boşanma nedenlerine bakıldığında ise yüzde 50.9 ile “sorumsuz ve ilgisiz davranma” ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 30.2 ile “evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama” ve yüzde 24.3 ile “eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması” sorunu izledi.

KADIN 2 ERKEK 3 ÇOCUK

Çocuklara ilişkin araştırmada ise kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı 2, erkeklerin en fazla istediği ideal çocuk sayısı ise 3 oldu. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri en yaygın ceza türü yüzde 72.6 ile azarlama oldu. Bunu, yüzde 48.7 ile interneti, yüzde 40.8 ile televizyon yasaklama cezaları izledi. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri cezalarda en düşük payı yüzde 8.9 ile odaya kapatma oldu. Bunu, yüzde 14.2 ile harçlığını kesme ve yüzde 14.3 ile arkadaşları ile görüştürmeme cezaları izledi. Bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı düşündükleri sorulduğunda, yüzde 37.6’sı yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalmayı istediğini ifade etti.