YÖK Başkanı Yekta Saraç, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır. Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır.

Üniversitelerimiz terör örgütleriyle mücadeleyi, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidir. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır.