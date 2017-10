Sosyal medya anoreksiya sebebi

Anoreksi, uzun süredir adını sıkça duyduğumuz rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu hastalığa maruz kalanların yüzde 90’ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Temel olarak bir psikolojik rahatsızlık olmasına karşın çok ciddi fiziksel zararlarının olması ona karşı mücadeleyi de mecbur kılıyor. Biz de bu hastalığı NLP Uzmanı ve Kaygı Terapisti Burcu Polatdemir ile konuştuk.

- Anoreksiya nedir?

Halk arasında bilinen adıyla ‘’zayıflama hastalığı’’ olup kaynağı genellikle psikolojik olan bir yeme bozukluğudur. Kişinin gıdalar ile sağlıksız, problemli bir ilişkisi vardır. Ayrıca beden algısı ve egzersiz gibi konularda da gerçek dışı inançlara sahip olunduğundan anormal davranışlar içine girilir. Sonuç olarak kişi, kendi isteğiyle normalin çok altında bir kiloya düşer.

- Hastalığın önemli belirtileri nelerdir?

Bu psikolojik bozukluğun son dönemde artan durumlar ile birlikte çevresel faktörlere bağlayabiliriz. Anoreksiya hastalarının ortalama yüzde 70’inde depresyon belirtileri de gözlenmektedir. Kişinin, ergen dönemde fiziksel durumundaki değişimleri abartma eğilimiyle başlayan ve daha sonra erişkin dönemde sağlıklı görünmekten ziyade ‘kendinden memnun olmama’, ‘ince görünme’ adına yapılan diyetlerle devam eden bir süreci kapsayabilir. Yeme alışkanlığını örnek aldığı modelle özdeşleştiren, moda olana uyma/fit görünmeyi takıntı haline getirmiş mükemmeliyetçi kişiliklerde nispeten sık görülebilir. Kişi, bedeninde bozukluk olarak gördüğü herhangi bir fazlalık ya da kendi algısına göre ‘ince olmama’ durumunu zihninde ‘benlik’ olarak eksik gördüğü tarafları kabul edememekle başlar. Tam olarak benliğindeki zayıf noktaları kapatana kadar bu ‘kendinden tatmin olamama algısı’ devam eder. Bu süreçte de çoktan kişinin fiziksel sağlığı ciddi oranda bozulmuş olur.

- Bu hastalığa etki eden etmenler nelerdir?

Son zamanlarda her şeyin suçlusu gibi gösterilen sosyal medyanın payı ebetteki var ama bunun yanında kolayca sonuca ulaşmak ve her istediğimizi hemen elde etmek isteyen bireyler haline gelmemizin de payı da var. Yapılan reklamda bu ilacı kullanın şu kadar sürede şu kadar kilo verir gibi vaatler sunulmaktadır. Her şeyi hızlıca elde edememek egomuza zarar veriyor gibi bir algı olsa da başkalarına değil kendimize odaklanmalıyız.

- Bu bozukluğun hasar bırakmaması için nasıl önlemler alınabilir?

Son zamanlarda kendimizdeki özellikleri; başkalarıyla kıyaslamaya meyilli bir yapıda olduğumuzu fark ettiysek şu soruyu kendimize sorabiliriz: “Bu kişinin hayatı hangi açılardan bana uygundur?” Bu soruya verdiğiniz cevap önemli.

İdeal kilonuz için bir uzmandan yardım almalı, sağlığınızı tehdit eden bir durum varsa önlem alınmalıdır. Bu süreç öncelikle bu duruma ulaşacağınız inancıyla ve kendinizle ilgili kurduğumuz cümleleri düzenleyerek başlar.

Beğenilmeme, kilo almaya karşı aşırı duyarlılık, uyku bozukluğu, yoğun kaygı gibi belirtiler, kişinin benliğini tam olarak kabul etme süreciyle birlikte uzman yardımıyla da uzaklaşmış olur. Psikolojik etkileri ortadan kalktığında kişi, kendini kabullenecek ve fiziksel görüntüsünden memnuniyetsizliği de zamanla ortadan kalkacaktır.