Sosyal medya fenomeni Nusret'ten ilginç oy kullanma

Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, referandum için oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulunda kullandı. Okula erken saatlerde gelerek vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, oyunu da meşhur tuz atma hareketiyle sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Nusret’in o fotoğrafıysa on binlerce beğeni aldı. Nusret, okuldan çıkarken hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Oyumuzu kullandık, herkes gibi bir de güzel pozumuzu veriyoruz”

Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, “Oyumuzu kullandık herkes gibi, bir de güzel pozumuzu veriyoruz. Hiç politika bilmem. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi” şeklinde konuştu.