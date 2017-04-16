Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sosyal medya fenomeni Nusret'ten ilginç oy kullanma

Etlere tuz atma hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Politika bilmediğini belirten Nusret, 'Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, referandum için oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulunda kullandı. Okula erken saatlerde gelerek vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, oyunu da meşhur tuz atma hareketiyle sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Nusret’in o fotoğrafıysa on binlerce beğeni aldı. Nusret, okuldan çıkarken hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.
 
“Oyumuzu kullandık, herkes gibi bir de güzel pozumuzu veriyoruz”
 
Yeni anayasa sisteminin halkoyuna sunulduğu referandumda oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, “Oyumuzu kullandık herkes gibi, bir de güzel pozumuzu veriyoruz. Hiç politika bilmem. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi” şeklinde konuştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

Cumhurbaşkanı, sesini taklit eden fenomenle buluştu

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

Kuzey Kore gövde gösterisi yaptı

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

Şarkıcının evinden çıkanlar şoke etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA