Sosyal medya teröristleri tutuklandı
Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini övücü paylaşımlar yapan iki kişi tutuklandı
- MUAMMER BAŞKAN- STAR
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, veya eylem ve faaliyetlerini ile yüceltici mahiyette paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan HÖ ile YÇ. tutuklandı.
Şüpheli Yusuf Çalış''ın evindeki yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitapların çıktığı bildirildi.
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