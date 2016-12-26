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Sosyal medya teröristleri tutuklandı

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini övücü paylaşımlar yapan iki kişi tutuklandı

  • MUAMMER BAŞKAN- STAR
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Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli ile PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, veya eylem ve faaliyetlerini  ile yüceltici mahiyette paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle  gözaltına alınan HÖ  ile YÇ. tutuklandı.

Şüpheli Yusuf Çalış''ın evindeki yapılan aramada Fethullah Gülen'e ait kitapların çıktığı bildirildi.

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