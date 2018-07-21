Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medyada hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
- AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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