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Sosyal medyada "Dövüşe 5 kala" mesajını paylaşan zanlı gözaltına alındı

İstanbul Ortaköy'deki saldırı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına 'Sizi istiyorum' ve 'Dövüşe 5 kala' şeklinde mesaj yazan kişi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan kişi olduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
 
Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorummm" ve "Dövüşe 5 kalaa" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik çalışma yaptı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu kapsamda, şüpheli F.S.M'nin Düzce'deki evine operasyon düzenledi.
 
Operasyonda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.
 
"Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu öne sürülen F.S.M, ekiplerce gözaltına alındı.

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