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Sosyal medyada şehitlere hakaret eden şahıs tutuklandı

Şanlıurfa’da sosyal medya hesabından şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafını yayımlayıp küfür ve hakaret içerikli yazılar yazdığı iddia edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabında şehit polis memurlarının fotoğrafını yayımlayarak küfür ve hakaret içerikli yazılar yazdığı iddia edilen İbrahim Halil E. jandarma tarafından Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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