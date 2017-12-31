Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı
Adana'da sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
- İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlar olduğunu belirledi.
Polis yapılan bu tespitin ardından eş zamanlı olarak 28 Aralık şafak vakti 10 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.