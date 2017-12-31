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Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

  • İHA
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlar olduğunu belirledi.

Polis yapılan bu tespitin ardından eş zamanlı olarak 28 Aralık şafak vakti 10 adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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