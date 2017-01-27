Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 11 kişi tutuklandı

100 milyon yıllık böcek bulundu

Amerika’daki Oregon Eyalet Üniversitesinden bir grup araştırmacı, kehribar içinde korunmuş, üçgen kafalı –sık sık tasvir edilen uzaylı kafası gibi- ve olağandışı özelliklere sahip olan 100 milyon yıllık bir böcek keşfettiler.