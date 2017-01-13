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Sosyal medyada terör propagandası yapan 5 kişi tutuklandı

İslahiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 11 Ocak'ta gözaltına alınan ve aralarında 2015 seçimlerinde HDP Gaziantep milletvekili adayı emekli Hasan Sarı'nın da bulunduğu 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, Hasan Sarı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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