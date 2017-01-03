Sosyal medyada terör propagandası yapan kişilere ikinci dalga operasyonu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve TAK lehine paylaşımda bulunan 6 kişi hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri operasyonun 2. dalgasını başlatarak şahısların evlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Samsat ilçesi ve kent merkezinde 7 farklı adrese yapılan operasyonda O.B., E.B., S.B.., H.T., İ.H.D., A.R.Y. gözaltına alınırken ikametinde bulunmayan H.B.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri daha önce Adıyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 10 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 10 şahıstan 9’u yakalanmış şahısların evlerinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 9 şahıs daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve 9 şahıstan ikisi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.