Sosyal medyada terör propagandasýna 2 tutuklama
Adýyaman Ýl Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK lehine sosyal medyada propaganda yapan 9 kiþiden 2’si tutuklandý.
- ÝHA
Ýstanbul ve Kayseri’deki terör saldýrýlarý sonrasýnda sosyal medya hesaplarýndan terör örgütü lehine paylaþýmda bulunan 10 kiþi hakkýnda Adýyaman Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatýyla soruþturma baþlatýldý. Adýyaman Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler Adýyaman merkez, Çelikhan ve Kahta ilçelerinde 10 kiþinin adresine eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyonda 10 þahýstan 9’u yakalandý.
Gözaltýna alýnan A.T., E.N., Y.Y., B.K., H.S., E.K., K.K., K.P., H.Y Ýl Jandarma Komutanlýðýnda yapýlan sorgulamalarýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen þahýslardan A.T. ve E.K. mahkeme tarafýndan tutuklandý. Diðer þahýslar ise adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý.
Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.
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