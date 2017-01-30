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Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
 
Çorlu Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Çorlu ve Ergene'deki bazı adreslere operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla M.Y, R.O. ve A.K. gözaltına alındı.
 
Zanlıların evlerindeki aramalarda, bazı kitap ve yayınlara da el konuldu.
 
Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan zanlılar, Çorlu Adliyesine sevk edildi.

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