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Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
 
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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