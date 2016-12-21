Sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
- AA
Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 8 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.