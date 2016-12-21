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Sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı

Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 8 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

 

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