Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Efeler ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulundukları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veriye el konuldu.
İşlemleri için emniyete götürülen zanlıların sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulundukları belirtildi.
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