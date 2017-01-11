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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine kent merkezi ile Çelikhan ve Kahta ilçelerindeki 5 farklı adrese operasyondüzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan H.K, H.G, A.Y, K.K. ve Ş.Y. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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