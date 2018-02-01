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Sosyal medyada ‘Zeytin Dalı’ provokasyonu yapan 13 MLKP'li gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto edip, provokasyon yaparak kaos çıkarmaya çalışan terör örgütü MLKP üyesi 13 terörist gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütüne yakın yayınların çağrısıyla, Mehmetçik'in Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için sokağa çıkan bazı şüphelileri internet üzerindeki hesaplarını takip ederek tespit etti. 
 
Yapılan çalışmalarda, daha önce ölen bazı terör örgütü üyelerini anma adına eylem yapan ve yasa dışı etkinlikleri terör propagandasına çeviren bazı şüphelileri de tespit eden TEM ekipleri çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı aldı.
 
İstanbul, Diyarbakır ve Ankara’da eş zamanlı olarak Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 13 MLKP üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
 
Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürülen 13 teröristin sorgusu sürüyor. (Milliyet)

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