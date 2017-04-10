Sosyal medyadaki 'Mühür' oyununa YSK'tan açıklama

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak 24'e anlattı. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde ‘evet’, kahverengi bölümde ise ‘hayır’ seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine ‘tercih’ mührünü basmalarını istedi.

Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kısımlarının üzerine ve ‘evet’ ile ‘hayır’ın tam arasına ‘tercih’ mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.