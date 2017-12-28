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Sosyal medyadaki skandal fare görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Ümraniye’deki bir pastanedeki kuru pastaların üzerinde farenin gezdiği görüntüler 'yok artık' dedirtti. Sosyal medyadaki skandal fare görüntüsünün ardından pastane kapatıldı.

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Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada yankı bulan görüntü izleyenlere pes dedirtti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı. Sosyal medyada yayına görüntülerde, farenin vitrinde bulunan ürünlerin üzerinde cirit attığı görülüyor.

 

 

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